Niek van Gent wil snel plaats in hoofdmacht De Zijl veroveren

Foto Orange Pictures/Gertjan Kooij Niek van Gent Slowakije

LEIDEN - Met een zestienkoppige selectie gaat De Zijl Zwemsport zaterdag de eredivisiecompetitie in. De drie junioren die deze zomer het Europees Kampioenschap onder 19 jaar in Alphen aan den Rijn speelden, hebben ’capnummer’ 14 (Stan van Ruiten), 15 (Mark Visser) en 16 (Niek van Gent).

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 30-9-2016, 7:00 (Update 30-9-2016, 7:00)

Het is een teken dat coach Ron van der Harst in eerste instantie het trio voor het tweede team bewaart, dat in de reserve hoofdklasse speelt en daarin de landstitel verdedigt. Niek van Gent legt zich...