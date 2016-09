Worthy de Jong kan in Frankrijk goed meekomen

Foto Erwin Spek Worthy de Jong wordt getroost door Arvin Slagter na de nederlaag in Leiden tegen Duitsland in het EK-kwalificatietoernooi.

LEIDEN - Het is pas twee weken geleden dat hij in de Leidse Vijf Meihal een traan liet om het mislopen van het EK met het Nederlands basketbalteam. Voor Worthy de Jong voelt het als iets uit een veel verder verleden, door de nieuwe indrukken bij zijn Franse club SOM Boulogne.

,,Kwalificatie voor het EK lag in onze handen en is eruit gevallen’’, verzucht het voormalig boegbeeld van Zorg en Zekerheid Leiden. ,,Het is niet prettig, maar we konden er niet veel...