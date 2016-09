Wim Kieft licht de jeugd voor

ROELOFARENDSVEEN - Toen burgemeester Marina van der Velde-Menting kort na haar aantreden het alcoholgebruik in de gemeente Kaag en Braassem aan de kaak stelde, werd in Roelofarendsveen vreemd opgekeken.

Door Hielke Biemond - 1-10-2016, 8:10 (Update 1-10-2016, 8:10)

De fles bier is een heilig huisje in het dorp. Die schop je hooguit omver als er niets meer in zit. Toch blijft de gemeente zich bezighouden met de aanpak van drank- en drugsgebruik onder jongeren. Daartoe wordt vrijdag 7 oktober een sportthema-avond georganiseerd in de kantine van voetbalclub DOSR.

Niemand minder dan Wim Kieft is als spreker gestrikt. De oud-international is een ervaringsdeskundige: hij kwam door een jarenlange verslaving letterlijk in de goot terecht. Via het boek ’Kieft’ deelde hij zijn bizarre verhaal met de wereld. Nu is hij schoon, en bereid om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van drank en drugs.

Het programma begint vrijdag om 20 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen via pr@dosr.nl een plek reserveren. Het clubgebouw van DOSR biedt plaats aan maximaal 140 bezoekers.