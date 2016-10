Na Curaçao wil Gerffert Koster nu Rijnsburg overtuigen

Foto Edwin Langezaal

RIJNSBURG - Vijf doelpunten heeft hij gemaakt op het hoogste niveau in Curaçao. Gerffert Koster (18) is ook jeugdinternational van het Caribische eiland. Sinds vorige week heeft hij een nieuw sportief doel: doorbreken in de hoofdmacht van Rijnsburgse Boys.

Door Hielke Biemond - 1-10-2016, 13:12 (Update 1-10-2016, 13:12)

De vleugelaanvaller maakte vorige week zijn debuut in het tweede elftal van zijn nieuwe club, tegen Ter Leede. ,,Allemaal aardige jongens’’, heeft hij gemerkt. ,,Ik ben blij dat ik bij Rijnsburgse Boys terecht ben gekomen.’’

Dat is een speling van het lot. Ruim een...