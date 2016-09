Vijftal TOP met Oranje op EK

SASSENHEIM - TOP/Quoratio is volgende maand goed vertegenwoordigd op het EK korfbal in eigen land. Een vijftal van de Sassenheimse korfbalvereniging is opgenomen in de definitieve Oranje-selectie van bondscoach Wim Scholtmeijer.

Door Hielke Biemond - 30-9-2016, 13:16 (Update 30-9-2016, 13:16)

Mick Snel, Nick Pikaar, Celeste Split, Jet Hendriks en Barbara Brouwer mogen proberen de Europese titel te verdedigen ten koste van eeuwige rivaal België.

Voor Nick Pikaar wordt het zijn tweede eindtoernooi met het Nederlands korfbalteam. De Leiderdorper begon zijn interlandcarrière vorig jaar met de wereldtitel.

Het Europees kampioenschap wordt van 22 tot en met 30 oktober gehouden aan de moderne sportboulevard in Dordrecht.