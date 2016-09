Marcel Verburg: ’Ook buiten Leiden moet basketbal groeien’

Foto Hielco Kuipers Marcel Verburg, de voorzitter van ZZ Leiden en de federatie van eredivisieclubs: ,,Wij zijn de enige club in Nederland met een goedgekeurde accountantsverklaring.’’

LEIDEN - Hij heeft basketbal groot gemaakt in zijn eigen stad, nu nog in de rest van Nederland. Marcel Verburg combineert het voorzitterschap van Zorg en Zekerheid Leiden bijna twee jaar met dat van de Federatie Eredivisie Basketball (FEB). In die dubbelrol heeft hij dubbel belang bij een ambitieus reddingsplan voor de Nederlandse competitie, waar achter de schermen aan wordt gewerkt.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 1-10-2016, 8:00 (Update 1-10-2016, 8:00)

Toen ZZ Leiden tien jaar geleden terugkeerde in de eredivisie, waren er twaalf clubs. Nu ternauwernood nog acht. Het grote Den...