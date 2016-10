Bevrijdende zege Quick Boys in Harkema

HARKEMA - Quick Boys heeft in de derde divisie na een reeks slechte resultaten een belangrijke en overtuigende uitzege geboekt bij het eveneens moeizaam draaiende Harkemase Boys (0-4).

Door Hielke Biemond - 1-10-2016, 16:24 (Update 1-10-2016, 16:24)

De Katwijkers begonnen sterk op sportpark De Bosk en waren via Kenneth Misa-Danso dicht bij de openingstreffer. Het tobbende Harkemase Boys nam gedurende de eerste helft op karakter het initiatief over en werd een aantal keer gevaarlijk, vooral via Ezra Schrijver. Hij raakte uit een kopbal de paal en zag even later een inzet van de lijn gehaald worden.

De tweede helft kwam van beide kanten moeizaam op gang. Quick Boys kwam na ruim een uur spelen op voorsprong: Jerghinio Sahadewsing benutte een strafschop. Tien minuten later maakte verdediger Anthony Bentem de bevrijdende 0-2 uit een indraaiende vrije trap van Sahadewsing.

De thuisploeg speelde in de slotfase met tien man, doordat aanvoerder Klaas Schotanus er geblesseerd af moest en trainer Henk Herder niet meer kon wisselen. Quick Boys profiteerde optimaal. Met een fraaie individuele actie maakte Misa-Danso er 0-3 van en invaller Jesse Driebergen zorgde met het hoofd voor de 0-4.