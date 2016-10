UVS ontbeert wilskracht en pakt een puntje

BLEISWIJK - UVS heeft bij Soccer Boys verzuimd drie stiekem toch verwachte punten toe te voegen aan het totaal. In een, op het laatste kwartier na, zeer matige wedstrijd van Leidse kant hielden de Bleiswijkers UVS op 1-1.

Door Pim Scheffer - 1-10-2016, 17:11 (Update 1-10-2016, 17:11)

En dat hadden de Leidenaren aan zichzelf te wijten. De wil om te winnen ontbrak bij te veel spelers en bovendien miste de ploeg van Jeroen Hoefnagel een aantal vaste krachten als Lars Verlaan en Marouane El Idrissi wegens blessures. Juist een verbindende en balvaste speler als El Idrissi had UVS zaterdagmiddag goed kunnen gebruiken om iets te forceren.

In de eerste helft was alleen Cenny Scheffer dichtbij een treffer door een bal op slag van rust op de lat te volleren. De openingstreffer kwam na ruim een uur spelen op naam van Bleiswijker Stefan van den Berg. Hij profiteerde van een fout in de verdediging van routinier William van Vliet. Daarna werd het er niet makkelijker op voor de bezoekers, maar ontbrandde er wel eindelijk een klein Leids vuurtje.

Het resulteerde uiteindelijk in een strafschop een kwartier voor tijd. Van Vliet werd hardhandig naar de grond getrokken en kreeg een terechte penalty toegewezen. Bart van der Weijden haalde de trekker over om UVS alsnog een puntje te bezorgen.