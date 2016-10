FC Lisse steviger op kop

CAPELLE - FC Lisse verstevigde de leidende positie. Het team van coach Robbert de Ruiter zegevierde bij Capelle met 1-3 en profiteerde zo van het verlies van naaste achtervolger Odin’59.

Door Nick Verwoerd - 1-10-2016, 17:51 (Update 1-10-2016, 17:51)

Met drie punten voorsprong op ASWH en Scheveningen gaan de geelblauwen nu ruim op kop. Op sportpark ’t Slot maakte Lisse een halfuur lang de status van lijstaanvoerder waar. Na een openingsfase waarin het fysiek sterke Capelle de bezoekers aftroefde en via Kai Fens op 1-0 kwam, nam de koploper de regie in handen. Met succes. Uit een verre ingooi van Niels Buijs kopte Tom Zoontjes fortuinlijk 1-1 binnen. Thierry Monteny zette de gasten daarna op voorsprong. Hij knikte raak na een voorzet van Rik Vermeulen. De door Martin van Eeuwijk in stelling gebrachte Steven Olsthoorn verzuimde daarna de marge te vergroten. Hij trof vrij voor doel de paal. Na de thee drong Capelle vergeefs aan. In de slotfase besliste Van Eeuwijk het duel. Hij benutte een wegens een overtreding op Olsthoorn toegekende strafschop.