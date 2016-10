Oegstgeest deelt tik uit aan concurrent

OEGSTGEEST - In Oegstgeest wordt Roodenburg gezien als een belangrijke belager in de strijd om de prijzen en dus werd de 1-0 zege met genoegen in de armen gesloten. Het verschil tussen de nog niet morsende ploeg van Huig Jan Heeringa en de ploeg uit Leiden-Noord bedraagt nu al zes punten.

Door Hennie Kanbier - 2-10-2016, 10:59 (Update 2-10-2016, 10:59)

Voor de achterban is het nog steeds niet te bevatten dat Oegstgeest is afgegleden naar de krochten van het amateurvoetbal. De degradatie uit de derde klasse dreunt nog na, maar aan alles is te merken dat het menens is om binnen een seizoen terug te keren. De van FC Rijnvogels 2 overgekomen trainer is ambitieus en lijkt de juist snaar te raken bij zijn niet misselijke selectie.

De vierdeklasser kan immers beschikken over een aantal spelers die vorig seizoen nog in de eerste klasse speelden of bij de reserves van de Katwijkse club waar Heeringa vandaan komt. Zo speelden Bob den Hollander, Danny Wenink, Lucas van der Meij, Rens van Klaveren en Lex Heemskerk in de basis en zij moeten in staat worden geacht om hun ploeg aan de hand te nemen op weg naar bij voorkeur de titel.

Roodenburg verblijft al een jaar in de vierde klasse en heeft eveneens de potentie en de wil om terug te keren naar de derde klasse. Het zou tevens het mooiste cadeau zijn in een seizoen waarin de club straks negentig jaar bestaat. De eveneens nieuwe trainer Nino Poulina zal een prijs willen pakken met minder spelers die hoger hebben gespeeld, maar dat er genoeg muziek zit in zijn elftal werd op De Voscuyl zeker wel getoond.

Voor de pauze hielden de ploegen elkaar in evenwicht, hoewel de thuisploeg net wat meer overtuigde. Een fraaie kopbal van Van Klaveren had een beter lot verdiend dan de lat boven de geklopte Michiel Hugens.

In de tweede helft wankelde de thuisploeg een fase nadrukkelijk. Niet minder dan vijf keer kwam Sipan Khalid in even zoveel minuten in scoringspositie, maar het kruid bleef dit keer droog staan van de aanvaller die al tien keer scoorde tot nu toe. Oegstgeest ontsnapte in die fase en niet veel later werd het zelfs 1-0 door de van Valken’68 overgekomen Van Klaveren.

Beide ploegen bleven aanvallen en daarmee bleef het spannend tot het laatste fluitsignaal. Voor Roodenburg kopte Sabir Serray op de lat en mikte Aymen Mizab eveneens op het aluminium. Daartussen had Van Klaveren zijn ploeg op 2-0 moeten zetten, maar ook hij trof de lat. Zo won Oegstgeest nipt en is er al een kloof ontstaan op de ranglijst. Het zou echter verbazen wanneer niet beide ploegen ver gaan reiken in deze klasse waarin de onderlinge verschillen nogal groot zijn. Zo niet in deze vermakelijke tweestrijd.

Oegstgeest-Roodenburg 1-0 (0-0). 63. Van Klaveren 1-0. Scheidsrechter: Van den Eijnden.

Oegstgeest: Van der Meij, Bakker, Groeneveld, Heemskerk, Apcar (60.Polet), Tetteroo, Den Hollander, Dijkstra (78.Van Tulder), Zenden, Wenink (66.Harfaoui), Van Klaveren.

Roodenburg: Hugens, Fleuren, Leonora (82.Van der Blom), Serray, Van Hooidonk, Belkerma, Slingerland (71.Belkhir), Mizab, Khalid, Mkadmi (46.Elbaroudi), Brooks.