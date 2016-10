Meer lucht voor FC Rijnvogels

DERDE DIVISIE - FC Rijnvogels boekte de tweede zege van het seizoen.

Door Hennie Kanbier - 2-10-2016, 13:01 (Update 2-10-2016, 13:01)

Na een moeizame start grepen de Katwijkers de macht om ONS Sneek uiteindelijk met 3-1 terug te wijzen. ,,Het stond weer net zo goed als tegen Scheveningen en SC Cambuur en dan blijken we tot veel in staat te zijn. Een verdiende en prima zege, maar allerminst reden om de komende weken achterover te gaan leunen”, temperde Hein van Heek de euforie.

Arno Dijkstra had een belangrijk aandeel in de overwinning door tweemaal te scoren, dit korte tijd na elkaar. Na de rust scoorde Ricardo de Vlugt zijn eerste treffer voor de Vogels en kwam de thuisploeg op een tegentreffer na niet serieus meer in gevaar, mede door goed keeperswerk van Peter Messemaker.