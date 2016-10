Invaller Leonard goud waard

DERDE DIVISIE - Rijnsburgse Boys leek na een uur spelen dood en begraven. Jong Groningen leidde met liefst 0-3 en had de touwtjes stevig in handen.

Joost Leonard werd gebracht en de invaller haalde vervolgens zijn gram. Uiteindelijk kreeg de ploeg van Pieter Mulders toch met 3-3 nog een punt voor de moeite.

Al vroeg in het duel namen de gasten een 0-2 voorsprong en het leed werd nog verergerd door het wegvallen van Donny Verdam. De Rijnsburgse ziekenboeg werd zo weer wat gevulder. Voor de pauze raakten de noorderlingen nog de paal, na ruim een kwartier in de tweede helft werd het alsnog 0-3. In het laatste kwartier scoorde Leonard tweemaal, kreeg een Groninger rood en prikte Martijn Tjon-A-Njoek de gelijkmaker binnen op assist van Leonard.