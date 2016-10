TAVV kan het niet geloven: zo veel kansen en niet winnen

ZATERDAG TWEEDE KLASSE B - Niels Slottje had genoten van TAVV, maar begreep niet dat zijn ploeg bleef steken op 1-1 tegen Loosdrecht.

,,Ik moet er bijna hard om lachen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat wij er wel twaalf hadden kunnen maken. Al mijn aanvallers hebben zat kansen gehad, maar die tweede goal mocht er niet in. Toch wil ik hier niet te zuur over doen, want ons veldspel maakt me vrolijk.”

Binnen twee minuten was het al 1-0 door Yassine El Mariami na een fraaie Ter Aarse aanval. Het enige serieuze schot op het doel van de bezoekers was meteen goed voor de gelijkmaker. Daarna werd Loosdrecht in de touwen geslagen, maar de knock-out bleef uit.