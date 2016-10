FC Lisse verstevigt koppositie

CAPELLE - Robbert de Ruiter was zaterdag precies een jaar in functie bij FC Lisse. Zijn team trakteerde de coach op een overwinning (1-3) bij Capelle en dat had hij in zijn carrière nog niet eerder meegemaakt. Geelblauw profiteerde zo optimaal van het verlies van achtervolger Odin’59 en verstevigde de koppositie.

Door Nick Verwoerd - 2-10-2016, 13:13 (Update 2-10-2016, 13:13)

Capelle uit: altijd lastig. Dat was althans De Ruiters ervaring. ,,Zowel met ARC als met Noordwijk heb ik hier nog nooit gewonnen. Capelle heeft altijd een fysiek sterke ploeg, moeilijk om...