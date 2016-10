Scorende Docos-keeper laat portemonnee thuis

DE LIER - Een speler die een hoofdwond oploopt tijdens het juichen, een trainer die al halverwege noodgedwongen door zijn wissels heen is, een tegenstander die vier keer de lat raakt en een keeper die zich volledig verkijkt op een ’mislukte’ voorzet en die fout herstelt door in diep in de blessuretijd mee naar vo0r te gaan en de 2-2 voor zijn rekening te nemen. ,,Het was een bizarre wedstrijd’’, sprak Docos-doelman Mitchel van Abswoude na afloop van het amusante treffen met LYRA met gevoel voor understatement. Het was voorafgaand aan het duel in

Door Robert Toret sportredactie@leidschdagblad.nl - 2-10-2016, 13:19 (Update 2-10-2016, 13:19)