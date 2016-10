UVS mentaal onvoldoende

Foto Orange Pictures/Awe Krijger Inleiding tot de strafschop. Wiliam van Vliet wordt vastgehouden, Bar van der Weijden zou de 1-1 binneschieten.

BLEISWIJK - Het klinkt zo simpel, maar uiteindelijk vormen plezier, vechtlust en wilskracht de essentie van succes in het voetbalspelletje. Bij UVS ontbreken juist die ingrediënten momenteel en dus is het even geen hosanna in de Kikkerpolder. Sterker gezegd, tegen laagvlieger Soccer Boys worstelden de Leidenaren in Bleiswijk naar een gelijkspelletje en daarmee was helemaal niemand tevreden.Onweer

Door Pim Scheffer - 2-10-2016, 13:24 (Update 2-10-2016, 13:24)

De gezichten van de Leidse spelers die de kleedkamer instormden na afloop stonden stuk voor stuk op onweer. Natuurlijk, als je met 1-1 gelijk speelt...