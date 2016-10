ARC verder in de knel

Door Hennie Kanbier - 2-10-2016, 13:28 (Update 2-10-2016, 13:28)

ARC leed de derde nederlaag op rij. In Alphen aan den Rijn verloor de ploeg van Frank Bloemheuvel met 0-1 van Forum Sport, dat net als Sportlust’46 ARC passeerde op de ranglijst. De Racing Club zakte naar de tiende plaats. Het enige doelpunt viel op slag van rust voor de Voorburgers. De Alphense trainer: ,,We werden weer geklopt door een omschakelmoment. Daarin blijken we kwetsbaar. Gemaakte afspraken werden niet nagekomen. We hebben na de rust van alles...