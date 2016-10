Lugdunum blijft het uitstekend doen

ZATERDAG DERDE KLASSE A - Lugdunum had geen kind aan het povere Zevenhoven en won met 0-4 in deze uitwedstrijd.

Door Hennie Kanbier - 2-10-2016, 13:30 (Update 2-10-2016, 13:30)

Trainer Henk de Cler vond niet dat zijn ploeg groots had gespeeld en vooral in een te laag baltempo, maar van de opponent werd vrijwel niets vernomen. Al voor de pauze was het 0-3 door twee keer Ozan Isitir en Tim de Cler. De ex-prof tekende na de pauze ook voor het kwartet aan doelpunten voor de koploper.

Koudekerk bleef in het...