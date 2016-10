De Zijl staat voor heel zware proef

WATERPOLO - Het debuut van trainer Ron van der Harst bij de De Zijl Zwemsport is in het water gevallen.

Door Wim Siera - 2-10-2016, 13:34 (Update 2-10-2016, 13:34)

De Leidenaars waren in de ouverture van het nieuwe seizoen in de eredivisie niet opgewassen tegen ZPC Amersfoort.

De Zijl verloor in de Keistad toch wel verrassend met 6-3. Opvallend was het gebrek aan schotkracht. De bezoekers, met verloren zoon Roeland Spijker weer in de gelederen, kregen een flink aantal kansen maar slaagden er maar niet in de Amersfoortse goalie te passeren.

