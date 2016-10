FC Lisse verstevigt zijn koppositie

CAPELLE - Robbert de Ruiter was zaterdag precies een jaar in functie bij FC Lisse. Zijn team trakteerde de coach op een overwinning (1-3) bij Capelle en dat had hij in zijn carrière nog niet eerder meegemaakt. Geelblauw profiteerde zo optimaal van het verlies van achtervolger Odin’59 en verstevigde de koppositie.

Door Nick Verwoerd sportredactie@leidschdagblad.nl - 2-10-2016, 13:38 (Update 2-10-2016, 13:38)

Capelle uit: altijd lastig. Dat was althans De Ruiters ervaring. ,,Zowel met ARC als met Noordwijk heb ik hier nog nooit gewonnen. Capelle heeft altijd een fysiek sterke ploeg, moeilijk om...