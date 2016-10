Handbalsters Foreholte schudden concurrent af

HANDBAL - Foreholte moest zaterdagavond tegen Bentelo even op gang komen, maar liet daarna geen twijfel bestaan over wie de betere ploeg is: 28-18. ,,We hebben weer met tien punten verschil gewonnen. We hebben na vier wedstrijden een doelsaldo van plus 39. Mooi he?!”, glunderde topscorer Dana Vincenten, in de wetenschap dat ook de nummer twee geen enkele kans maakte.

Door Welmoed de Lang sportredactie@leidschdagblad.nl - 2-10-2016, 13:49 (Update 2-10-2016, 13:49)

,,Het is de eerste wedstrijd thuis met zo veel publiek en daarom begonnen we misschien wat gespannen. Maar na de 7-7...