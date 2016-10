Ter Leede verliest het hoofd en de kop

VROUWENVOETBAL - Ter Leede had een flinke offday tegen angstgegner Wartburgia en verloor na een vooral dramatische eerste helft met 2-1.

Door Welmoed de Lang - 2-10-2016, 13:53 (Update 2-10-2016, 13:53)

,,Meestal heb ik wat dingen om in de rust aan te geven. Nu had ik geen idee waar ik beginnen moest, zo veel ging er fout”, aldus trainer Judith Kuipers, die meer dan een decennium actief was bij de Amsterdamsen en er nu nog in een lager elftal speelt. ,,Gelukkig was de tweede helft beter. In de eerste helft stonden we...