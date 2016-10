RCL neemt na rust lange sprint

LEIDERDORP - RCL kon zich na de eclatante 5-2 overwinning tegen VDL opmaken voor een heerlijke 'drie oktober', en nam en-passant

Door Ron Hoogendam - 2-10-2016, 14:02 (Update 2-10-2016, 14:02)

Belangrijker was wellicht het feit dat de roodwitten door de verdiende zege weer wat zelfvertrouwen tankten na twee eerder pover resultaten tegen Lyra en Monster (0-0 en 2-2).

De stemming zat er goed in bij de thuisclub en niet in de laatste plaats bij trainer Stefan Luykx.. ,, We creëerden met goede aanvallen mooie kansen.'' RCL benutte veelal de ruimte aan de...