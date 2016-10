Gepassioneerd huzarenstukje VVSB

NOORDWIJKERHOUT - Het was een prachtig gezicht, de explosie van vreugde vier minuten voor tijd. Giovialli Serbony sprong na de winnende 3-2 in extase hoog in de touwen voor de VVSB-kantine. Het publiek aan de andere kant ging vol uit zijn dak. Plastic glazen en bier vlogen in het rond.

Door Welmoed de Lang - 2-10-2016, 16:10 (Update 2-10-2016, 16:10)

,,Zulke wedstrijden kosten je tien jaar van je leven”, lachte trainer Wilfred van Leeuwen na een tweede helft vol vuur en spanning. ,,Ja, dit zijn wel de lekkerste, 0-2 achter staan en...