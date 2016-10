Quick Boys haalt de spanning er af

HARKEMA - Alle ogen waren in Harkema steeds nadrukkelijker gericht op de supporters van Quick Boys. Zij lieten zich met 175 man sterk gelden: zingend en springend. Na een zorgelijk slechte reeks werd een 0-4 overwinning gevierd met de intensiteit van een kampioenschap.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 2-10-2016, 16:17 (Update 2-10-2016, 16:17)

Het ging tot opluchting van alle aanwezigen alleen over voetbal, bij de eerste Harkemase Boys - Quick Boys sinds de massale rellen van dertien jaar geleden. De veiligheidsmaatregelen waren voor amateurvoetbalbegrippen ongekend, maar gevoelsmatig was het alleen in sportief...