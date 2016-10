FC Boshuizen heeft niet één maar twee penaltykillers

ZONDAG EERSTE KLASSE B - FC Boshuizen blijft het prima doen in de eerste klasse. Zondag waren de Leidenaars met 0-2 te sterk voor Poortugaal. ,,Voor rust had het al 0-3 of 0-4 kunnen staan, of eigenlijk moeten staan’’, vond trainer Steef Roodakkers.

Door Tessa de Wekker - 2-10-2016, 18:15 (Update 2-10-2016, 18:15)

,,Het ging eigenlijk vrij makkelijk. Ik had wat meer tegenstand verwacht. Poortugaal wil bij de eerste drie eindigen’’, ging hij verder. Op het splinternieuwe kunstgrasveld in Poortugaal was het echter Boshuizen dat de dienst uitmaakte. Voor rust hadden Ronnie...