Sporting Trigon klopt koploper nipt

LEIDEN - Sporting Trigonlijkt op toeren te komen in de hoofdklasse. De Leidenaars behaalden hun tweede overwinning op rij, waarbij zij lijstaanvoerder DSC de eerste nederlaag toebrachten: 14-13 eindstand.

Door Michel van Gent - 3-10-2016, 12:20 (Update 3-10-2016, 12:48)

,,Wij verdedigden als tijgers en deze winst is gezien onze tweede helft beslist niet onverdiend”, constateerde coach Maarten van Vliet. Zijn ploeg kreeg in de eerste helft weinig kans tegen de taaie vijandelijke verdediging en kwam niet verder dan twee veldgoals en twee vrije ballen (4-7 rust).

De aanval had echter na de rust slechts vier minuten nodig om dit aantal te verdubbelen (8-8). Daarna hielden Philippa Jorissen, Niek Duitscher en Henk van der Gugten hun club met elk twee treffers steeds aan de goede kant van de score.

Tempo behaalde in de overgangsklasse de vijfde zege op rij ten koste van Swift (M): 22-13. De Alphenaren plaatsten tussen 6-6 en 11-7 (rust) een tussenspurt en kwamen nadien niet meer in gevaar. Jelle Steenbeek en Edwin van der Weijden hadden met elk zes goals het grootste aandeel in de productie.

Eveline Arnold speelde als vervangster van Jamie Grasmeijer (ziek) en onderscheidde zich ook met drie doelpunten. Coach Jessica Zeevaart hoopt dat de goede vorm aanhoudt in de komende twee partijen tegen naaste achtervolgers De Meervogels en KVS.

Fiks behaalde met het oog op handhaving een belangrijke 17-12 winst op hekkensluiter Phoenix. De formatie van Rick Nell moest steeds zorgvuldig aanvallen door het achterverdedigen van de opponent.

Dat ging in de eerste helft na een aarzelend begin (2-3) steeds beter, getuige de 7-4 ruststand. Het leek nog even kritisch te worden toen de voorsprong slonk van 9-4 naar 9-7. Jan Anholts (3), Roy Vreeken (2), Lianne Anholts, Kevin Vreeken en Dominic van Welzen maakten het krachtsverschil alsnog duidelijk in de score.

Pernix haalde bij De Meeuwen een 23-23 gelijkspel, maar daar zag het lange tijd beslist niet naar uit. ,,Wij speelden woensdag nog een goede pot tegen GKV, maar het ging nu in de eerste helft echt heel slecht”, stelde coach Eric den Dekker, verwijzend naar het inhaalduel dat met 25-18 werd gewonnen.

De Leidenaars speelden na rust (14-10) wel volgens opdrachten, waarbij invallers Anouk Braam en Cas Lepelaar belangrijke bijdragen leverden. Vincent van Beek leek met zijn zesde treffer zelfs voor de volle winst te zorgen, maar in de slotminuut werd het nog gelijk.

Eersteklasser Velocitas liet zich totaal overbluffen door VEO en stond bij rust al op een 10-2 achterstand. De Leiderdorpers schoten zó slecht en verdedigden zó rommelig, dat een ommekeer niet kon volgen: 18-9 eindstand. Kelly Bavelaar, Judith van der Leek en Jet van Osnabrugge scoorden als enigen meer dan eens. Joachim Jägel en invallers Pieter Paardekoper en Vincent van Westerop maakten de resterende goals.

Madjoe kwam in de tweede klasse als laatste regioploeg van de ’nul’ af door een 17-16 overwinning op Nexus. De Rijnsburgers lieten een 5-2 voorsprong nog wel helemaal schieten (8-9).

,,Wij hadden moeite met hun spel, dat heel vertragend was”, verklaarde coach Jordy Lepelaar deze terugslag. Roelof Hogewoning moest vanwege zijn lange verdediger in de punt spelen en dat ging hem goed af, blijkens zijn zes goals. Hij zorgde dan ook samen met Jasper de Koning voor de doorbraak van 13-13 naar 16-13.

Derdeklasser Crescendo kon niet stunten bij koploper DKB en verloor met 17-10. Het leek alsof de Leidenaars de taptoe nog in de benen hadden, want zij kwamen moeizaam op gang (5-0). Dennis van der Horst (2), Daphne Hillebrand en Daan Huigsloot haalden na 10-5 nog op tot 12-9, maar daar bleef het bij. Alleen invaller Joris Cornelissen scoorde in de laatste twintig minuten.