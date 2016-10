vv Katwijk geeft het weer weg

Anthony Biekman van Katwijk wurmt zich langs Joris Janssen ORANGE PICTURES / WJ DIJKDRENT

KATWIJK - vv Katwijk zou qua gelijke spelen makkelijk mee kunnen doen in de Franse Ligue 1, waar de punten vaak worden gedeeld. Het team van trainer Dirk Schreuder speelde zaterdagavond voor de zesde keer dit seizoen gelijk in de tweede divisie, terwijl er pas acht speelronden zijn afgewerkt. Op eigen veld kwam de ploeg niet verder dan 2-2 tegen De Treffers, dat met tien man in de slotfase nog de gelijkmaker produceerde.

Door Tom Mentink - 2-10-2016, 19:29 (Update 2-10-2016, 19:29)

,,Dit begint een beetje vervelend te worden’’, vertelde Katwijk-middenvelder...