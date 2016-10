FC Rijnland zaterdag wederom gestaakt

VIERDE KLASSE - Voor de tweede keer dit seizoen haalde het zaterdagteam van FC Rijnland het einde niet. Dit keer besloot de scheidsrechter het treffen met Van Nispen vanwege grimmigheden halverwege te staken bij een 1-0 voorsprong voor de Leidenaars.

De buren van VV Leiden maakten geen fout in de achtervolging op Oegstgeest. Van Oosterheem werd met 1-5 gewonnen door onder andere drie goals van Roland Middelkoop. Blauw Zwart handhaafde zich eveneens in de kopgroep door in de dorpsderby Wassenaar met 3-0 te verslaan. Woubrugge boekte de eerste zege. VVSB leidde halverwege met 2-0, maar Jur Geus zag zijn ploeg met 2-4 winnen.

In 4C won Alphia met 0-2 van SPV’81 en zorgde invaller Leo de Ruiter voor een nieuwe zege van Hazerswoudse Boys, ditmaal op Aarlanderveen (2-0).

Op zondag verspeelde Bernardus de koppositie door een 2-4 nederlaag tegen VEP. ,,Dit is een jonge spelersgroep, die moet nog veel leren’’, sprak trainer Marcel Vondeling. Via Stef Schinagl en Alex Illiopoulos kwam de Hazerswoudse ploeg nog wel terug tot 2-2.

Het gedegradeerde Altior zit volgens elftalleider Andor van Velzen in een crisis na een 0-2 nederlaag tegen Taurus: de vierde in de eerste vijf wedstrijden. GOL Sport kwam flink tekort bij Floreant (5-1). Alleen Wali Resli scoorde. Roodenburg ging met liefst 13-2 onderuit bij RKDES. Ook voor Leidsche Boys begon Leidens Ontzet somber: ASW won met 0-2 aan de Vliet.