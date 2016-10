Eerste nederlaag vrouwen Grasshoppers

BASKETBAL - De mannen van Solar-systemen Grasshoppers kenden hoegenaamd geen problemen met het Delftse Punch: 98-54. Alleen in het eerste kwart lieten de Katwijkers iets te veel scores toe van de bezoekers.

Door Joris Zandbergen - 2-10-2016, 19:36 (Update 2-10-2016, 19:36)

Toen de formatie van coach Jeroen Reitsema verdedigend de teugels strak aantrok, was er geen houden meer aan. ,,We hebben ontzettend hard verdedigd’’, zei Reitsema. ,,Zo werd het fast-break op fast-break.’’ De 29-5 kwartstand van de derde periode was illustratief voor de overmacht van Grasshoppers, waar deze keer Koen Grimbergen...