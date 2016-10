Alphense Boys wint ’middenveldduel’

ZONDAG EERSTE KLASSE - Alphense Boys heeft uitstekende zaken gedaan in de eerste klasse B door Nieuwerkerk met 0-1 te verslaan. Stanley Mailoa maakte zijn eerste competitiedoelpunt voor de Alphenaren en werd daarmee matchwinnaar.

,,Het ging moeizaam’’, vertelde trainer Aad van den Berg. Dat had hij ook wel verwacht. ,,Nieuwerkerk is een lastige tegenstander. We stonden gelijk op de ranglijst en zijn ook aan elkaar gewaagd als ploegen. Dan weet je dat je het niet gemakkelijk krijgt, zeker uit niet.’’

Het eerste halfuur...