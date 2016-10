ZZ Leiden maakt na rust indruk tegen Zwolle in afsluitend oefenduel

LEIDEN - De laatste wedstrijd van de voorbereiding is eigenlijk ook een competitiewedstrijd, zei Paul Vervaeck, coach van Zorg en Zekerheid Leiden. Dan mag het duel met Zwolle in de Vijf Meihal een succes worden genoemd. ZZ versloeg de finalist van vorig seizoen met mooie cijfers: 84-66.

Door Joris Zandbergen - 2-10-2016, 21:42 (Update 2-10-2016, 22:16)

ZZ maakte in de tweede helft (rust 35-35) indruk met snel, gevarieerd aanvalsspel. ,,Ik ben in de rust een beetje boos geworden, want we speelden met weinig energie’’, zei Vervaeck. ,,Het was aan beide kanten...