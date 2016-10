Daviyon Draper moet wennen aan Leiden en andersom

Foto Taco van der Eb Daviyon Draper: ,,Als we met elkaar in een ritme komen, gaan we wedstrijden winnen.’’

LEIDEN - Al had Daviyon Draper zo ongeveer de primeur, zeker in de moderne tijd, dat hij meteen aan het werk kon, toch heeft de nieuwste Amerikaan van Zorg en Zekerheid Leiden tijd nodig om aan zijn nieuwe omgeving te wennen.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 3-10-2016, 8:00 (Update 3-10-2016, 8:00)

Het was een ongewoon beeld geworden; een nieuwe overzeese versterking van de Leidse basketbalclub die meteen met het team mee kon doen. In het verleden moesten de aankopen weken wachten tot de benodigde werkvergunningen werden afgegeven. In de tussentijd restte hen...