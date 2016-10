Leidens Ontzet heeft op het voetbalveld geen al te nadelige invloed

Archieffoto Hielco Kuipers Ook als het geen 3 oktober is geweest, winnen Leidsche Boys en GOL Sport dit seizoen zelden.

LEIDEN - Een bewijs leveren voor de reden van een nederlaag is lastig en arbitrair. Soms zijn er aanwijsbare oorzaken aan te voeren zoals een waslijst aan geblesseerde spelers, een hevige vormcrisis, een scheidsrechter die bepaald zijn dag niet heeft of een opponent die simpelweg meer kwaliteit in huis heeft. Maar wat zouden de gevolgen kunnen zijn van een rondje kermis en een aansluitend oneindige kroegentocht?

Door Hennie Kanbier sportredactie@leidschdagblad.nl - 4-10-2016, 17:00 (Update 4-10-2016, 17:00)

Sommige Leidse en regionale clubs hadden er tijdens deze editie van Leidens Ontzet geen of minder...