Alphenaar Teus de Kruyf wil goed voor boksers zorgen

Foto Taco van der Eb Teus de Kruyf geeft aanwijzingen aan zijn pupil Remco Hofstede, die Robert Vrodiac zal verslaan.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Binnen vijf jaar is het boksgala van Teus de Kruyf een begrip geworden. Een beter uithangbord kun je je als boksschool haast niet wensen. Te midden van toekomstige toppers uit heel Nederland is het voor De Kruyf een ideale gelegenheid om te laten zien hoeveel talent hij in huis heeft. ,,Hier worden kampioenen geboren.’’

Door Haniff Harharah sportredactie@leidschdagblad.nl - 5-10-2016, 7:11 (Update 5-10-2016, 7:11)

Zeven dagen per week staan de deuren van zijn vijftien jaar geleden opgerichte boksschool wagenwijd open. In het recent gerenoveerde gebouw aan de...