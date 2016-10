Noël van Klaveren naar Pax

ALPHEN AAN DEN RIJN - Noël van Klaveren zet haar turncarrière voort bij Pax Haarlemmermeer. Na het missen van de kwalificatie voor de Olympische Spelen wegens een slepende enkelblessure wilde de Alphense turnster een nieuwe start in een andere omgeving.

Door Tessa de Wekker - 5-10-2016, 15:56 (Update 5-10-2016, 15:56)

,,Sinds juni heb ik rust genomen. Ik ben op vakantie geweest en heb lang nagedacht over wat ik wilde’’, zegt Van Klaveren. De 21-jarige Alphense kwam tot de conclusie dat ze nog niet klaar was met haar sport. ,,Maar ik heb zoveel tegenslagen gehad de afgelopen jaren. Ik wilde opnieuw beginnen. Een frisse start maken.’’

Een gesprek en proeftraining bij Pax in Hoofddorp voelde goed. ,,Het begon weer te kriebelen’’, vertelt Van Klaveren, die tot voor kort bij Turnz in Amsterdam trainde. Voorlopig zal ze het echter rustig aan doen. Haar beide enkels geven nog steeds problemen. ,,Binnenkort hoor ik of ik nog een keer geopereerd moet worden. Ik heb met Patrick (Kiens, hoofdtrainer bij Pax, red.) afgesproken dat ik dit seizoen drie keer in de week ga trainen om weer rustig op te bouwen. Wedstrijden ga ik niet doen dit jaar. Ik ga me focussen op school. Dit is mijn laatste jaar.’’

Komende zomer bekijkt Van Klaveren, die dit seizoen ook training gaat geven bij haar oude vereniging DOS in Alphen aan den Rijn, hoe zij en haar enkels ervoor staan. ,,Ik ben de blessures helemaal zat. Als mijn lijf meewerkt, dan wil ik nog een paar jaar turnen. Tokio 2020? Dat is nog ver weg, maar je weet nooit. Ik ga er in elk geval hard voor werken.’'