Waterpoloërs Kjell en Esben Wansleeben vechten een familiestrijd uit

LEIDEN/ALPHEN AAN DEN RIJN - Het waterpolo zit de broers Wansleeben in het bloed. Ouders en opa lagen ook al in het bad. ,,Maar dat wisten we niet toen we begonnen. Onze ouders waren al jaren gestopt. Bij toeval zijn wij ook weer bij waterpolo uitgekomen’’, zegt Kjell, de oudste van de twee. Zaterdag liggen hij en jongere broer Esben weer tegenover elkaar tijdens de derby De Zijl Zwemsport - AZC. De hele familie zit dan op de tribune van zwembad De Zijl.

Door Tessa de Wekkersportredactie@leidschdagblad.nl - 5-10-2016, 19:32 (Update 5-10-2016, 20:16)