Grasshoppers niet in actie wegens WK

KATWIJK - Het hoogste vrouwen- en mannenteam van Solar-systemen Grasshoppers komen in het weekeinde van 15 en 16 oktober niet in actie. De Katwijkse basketbalclub mist dan belangrijke krachten vanwege het WK 3x3 basketbal in China en heeft om uitstel van de competitiewedstrijden gevraagd.

Door Hielke Biemond - 6-10-2016, 14:15 (Update 6-10-2016, 14:15)

Het verzoek van het mannenteam is afgelopen zomer al gedaan. Toen was al duidelijk dat het drietal Joey Schelvis, Jesper Jobse en Sjoerd van Vilsteren deelneemt aan het WK van de nieuwe basketbalvariant. Uiteindelijk is Schelvis vanwege vermoeidheidsverschijnselen...