Rik Vermeulen van FC Lisse: ’Onze kracht moet nog blijken’

LISSE - Als één voetballer de sportieve opleving van FC Lisse verpersoonlijkt, is het Rik Vermeulen. Na enkele kleurloze seizoenen heeft de clubtrouwe spelmaker de flair uit zijn beste periode terug.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 7:23 (Update 7-10-2016, 7:23)

Volgens de Lissenaar is dat te verklaren door een combinatie van factoren. Privézaken buiten het voetbal om, maar zeker ook de spelers om hem heen.

,,Niets ten nadele van anderen, maar ik voetbal makkelijker met iemand als Kevin Winter of Martin van Eeuwijk naast me. Toch is dat niet dé verklaring. Er...