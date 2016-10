Voetbal Vitaal: ’Het is eten wat de pot schaft’

Archieffoto Hielco Kuipers Ras-Leidenaar Aad van der Luit.

LEIDEN - Twee weken terug werd het plan Voetbal Vitaal, dat moet zorgen voor een flinke sanering en de gezondmaking van het Leidse voetbal, gepresenteerd aan de commissie onderwijs en samenleving. Het leidde tot de nodige kritische vragen, onder meer van D66’er en ’sportdier’ Aad van der Luit. ,,Er moet nog heel wat water door de Rijn.’’

Door Robert Toret - 7-10-2016, 8:57 (Update 7-10-2016, 8:57)

Van der Luit betwijfelt of de huidige aanpak - ,,om het maar in voetbaltermen te omschrijven’’ - ’doeltreffend’ is.

,,Om echt stappen te maken, wordt meer...