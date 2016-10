Paul Vervaeck (ZZ Leiden): Altijd coach, ook al op school

Foto Hielco Kuipers Paul Vervaeck, coach van ZZ Leiden: ,,Mijn pedagogische opleiding heeft me altijd geholpen bij het coachen en andersom ook.’’

LEIDEN - De liefde voor België zit kennelijk diep bij basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden. Na twee seizoenen Eddy Casteels, werd Paul Vervaeck als opvolger aangetrokken. De loopbanen van de twee vertonen veel parallellen en genoeg verschillen. Vervaeck volgde hem eerder op bij Antwerpen.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 8-10-2016, 8:00 (Update 8-10-2016, 8:00)

De ene zuiderbuur is de andere niet. Had ZZ in Casteels een naar de buitenwereld toe vrij stugge - soms zelfs wantrouwige - coach, Vervaeck stelt zich een stuk soepeler op. Het is iets wat hem bevalt aan...