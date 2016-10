Coach Paul Vervaeck wil bij ZZ Leiden ’warriors kweken’

LEIDEN - Een van de grootste uitdagingen voor een coach is ervoor te waken dat een topsporter in zijn comfortzone komt. ,,Dan is het gedaan’’, zegt coach Paul Vervaeck.

Door Gertjan van Geen - 8-10-2016, 9:00 (Update 8-10-2016, 9:00)

Meer dan ooit zal Zorg en Zekerheid Leiden het dit seizoen van vechtlust moeten hebben, wil het een kans maken op de titel. Kwalitatief bezien ligt ZZ een straatlengte achter op titelverdediger Groningen.

,,De eerste doelstelling is deze groep zodanig smeden, dat er een mentaal sterke selectie staat met jongens die voor elkaar door...