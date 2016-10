FC Lisse wijst ODIN'59 overtuigend terug

LISSE - Koploper FC Lisse handhaafde tegen ODIN’59 de ongeslagen status. De formatie van coach Robbert de Ruiter sloeg vlak voor rust tweemaal toe en legde zo de basis voor de uiteindelijke 3-0 zege.

Door Nick Verwoerd - 8-10-2016, 17:56 (Update 8-10-2016, 17:56)

Door de overwinning consolideerden de geelblauwen overtuigend de koppositie. ASWH en Scheveningen volgen op drie punten. De thuisploeg had op sportpark Ter Specke veelal het initiatief, al leidde het overwicht nauwelijks tot scoringsmogelijkheden. Dat lukte pas in de slotfase van het eerste deel. Twee doelpunten waren het gevolg. Eerst scoorde Steven Olsthoorn fraai na een één-tweetje met de opnieuw sterk acterende Martin van Eeuwijk en vlak erna bediende Thierry Monteny linkerspits Koen Fokkema, die doeltreffend uithaalde. Na de doelwisseling besliste Lisse rap het duel. Monteny onderschepte de bal en vond Van Eeuwijk, die ODIN-goalie Barry van Dijk in de luren legde: 3-0. De bezoekers,vooraf de nummer vier van de ranglijst, konden in het restant van het treffen de lijstaanvoerder niet verontrusten.