Balend Noordwijk doet zichzelf tekort

NOORDWIJK - Noordwijk heeft de benauwde zege van vorige week in de Hoofdklasse geen passend vervolg kunnen geven. Tegen RVVH streed het wel, maar was het opnieuw ongelukkig in de afwerking. Het pakte wel een meer dan verdiend punt voor de moeite, 2-2.

Door Pim Scheffer - 8-10-2016, 18:02 (Update 8-10-2016, 18:03)

Echt klaar voor de wedstrijd leek Noordwijk niet op de Duinwetering. Amper twee minuten was de wedstrijd oud toen Guytano Dos Santos profiteerde van chaos in de Noordwijkse defensie. Lang kon RVVH er niet van genieten, aangezien Tjeerd Westdijk wel bij de les was. Hij soleerde schitterend over de rechterkant en schoot koel raak.

Daarna had Noordwijk het betere van het spel maar benutte het de kansen niet. Marios Lomis zag zijn schoten tot twee keer toe geblokt en ook Ruperto Dorothea zag zijn inzet gekeerd door de uitblinkende RVVH-keeper. Na 20 minuten was het aan de andere kant wel raak. Benjamin Martha tikte handig binnen. Daarna probeerde Noordwijk het wel maar bleven grote kansen uit.

Na de rust begon Noordwijk beter dan aan de eerste helft en maakte het na acht minuten gelijk. Weer de excellerende Westdijk was trefzeker na goed werk van Lomis. Daarna bleef het enerverend en vochten beide ploegen voor iedere meter. Beter werd het er niet op omdat de krachten wegvloeiden. In de allerlaatste minuut kreeg Noordwijk nog een dot van een kans, maar de kopbal van Lomis werd wederom fenomenaal gepakt.