FC Rijnvogels klopt Quick Boys in extremis

De shirtloze Jaap van Duijn wordt bejubeld na zijn winnende goal namens FC Rijnvogels. Foto Orange Pictures/Hans van Duijn

KATWIJK - De dorspderby tussen Quick Boys en FC Rijnvogels kende zaterdag een spectaculaire slotfase. Diep in blessuretijd sleepten de bezoekers, die meer dan een uur met 1-0 achter hadden gestaan, een overwinning uit het vuur. Nota bene Jaap van Duijn, een kind van Quick Boys, deed zijn oude liefde de das om: 1-2.

Door Haniff Harharah - 8-10-2016, 22:41 (Update 8-10-2016, 22:41)

Op het eigen sportpark Nieuw Zuid ging Quick Boys goed van start. In de negentiende minuut maakte spits Max Steen op aangegeven van aanvoerder Antony Bentem de openingstreffer. Oog in oog met doelman Peter Messemaker hield hij het hoofd koel, nadat de buitenspelval van FC Rijnvogels mislukte. Het was één van de weinige wapenfeiten tot aan de pauze.



In de tweede helft kreeg Quick Boys enkele kansen om de voorsprong te vergroten, maar een tweede treffer bleef uit. Aan de overkant had FC Rijnvogels vijf minuten voor tijd wél succes. Uit een hoekschop van invaller Van Duijn, die door keeper Raymon Kuipers niet goed werd weggebokst, schoot Arno Dijkstra snoeihard raak: zijn zevende competitiegoal.

Sprookje

Voor de van een liesblessure herstelde Van Duijn werd het sprookje in de slotseconden compleet. De aanvaller mocht aanleggen voor een strafschop, die door Bright Ampong was versierd in duel met Kenneth Misa-Danso. Quick Boys haalde alles uit de kast om Van Duijn uit zijn concentratie te halen, maar die gaf geen krimp en ging uit zijn dak na het beslissende doelpunt.