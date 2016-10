Nieuwe remise voor dominant Katwijk

AMSTERDAM - Na negen wedstrijden is Katwijk nog altijd ongeslagen in de tweede divisie, maar niemand die bij de ploeg van Dick Schreuder met een positief gevoel naar die statistiek kijkt. Van die negen wedstrijden speelde Katwijk er liefst zeven gelijk. Ook zaterdag tegen AFC (1-1) was het weer raak.

Door Patrick Moeke - 9-10-2016, 16:24 (Update 9-10-2016, 16:24)

Net als een week eerder koerste Katwijk lange tijd af op een overwinning. De bezoekers speelden een ijzersterke wedstrijd, tegen een subtopper die er nauwelijks aan te pas kwam. Dat het aan...