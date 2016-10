Jaap van Duijn doet het gewoon weer tegen zijn oude club

Foto Orange Pictures/Wim Wobbes Jaap van Duijn viert zijn winnende treffer vanaf de penaltystip voor FC Rijnvogels.

KATWIJK - Vier tot zes weken stond er voor het herstel van zijn liesblessure. Maar hij moest en zou op tijd fit zijn voor de ontmoeting tussen Quick Boys en FC Rijnvogels. En het werd een droomscenario in de dorpsderby voor Jaap van Duijn. Diep in blessuretijd eiste het kind van Nieuw Zuid de bal voor zich op en vanaf elf meter dompelde hij de ‘blauw-witte narren’ in rouw (1-2).

Door Haniff Harharah sportredactie@leidschdagblad.nl - 9-10-2016, 16:28 (Update 9-10-2016, 16:28)

Het voelde voor Van Duijn als een déjà vu. Velde hij vorig...