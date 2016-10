UVS zakt steeds verder weg

Mark van der Plas (Valken'68) en Berend Verdoes (UVS) in duel.

LEIDEN - Wie voorafgaand aan de derby tussen gastheer UVS en Valken '68 zijn oren en later zijn ogen goed te kost heeft gegeven, moet als blauwwitte fan niet vrolijk zijn geworden. ,,Er zit totaal geen voetbal in dit elftal'', mopperde een aantal Leidse supporters bijkans in koor.

Door Ron Hoogendam - 9-10-2016, 17:08 (Update 9-10-2016, 17:11)

Na de wat geflatteerde 5-1 verloren strijd hadden de pessimisten in de ogen van UVS trainer Jeroen Hoefnagel ongelijk. De oefenmeester, die vorige week nog de instelling en werklust van zijn pupillen hekelde, was...