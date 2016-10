Rijnsburg: weer drie goals tegen

DERDE DIVISIE - Na Jong Volendam en Jong FC Groningen (beide 3-3) kreeg Rijnsburgse Boys wederom drie doelpunten tegen. Omdat de ploeg van trainer Pieter Mulders zelf niet scoorde, werd het een pijnlijke nederlaag bij ASWH: 3-0.

Tegen Groningen stond het na negen minuten 0-2, nu was het na 360 tellen 2-0 in Hendrik-Ido-Ambacht. ,,En zo kon het strijdplan de sloot in en moesten we iets nieuws verzinnen om het ASWH moeilijk te maken”, sprak Mulders.

Dat lukte enigszins, maar anders dan vorige week kregen de Rijnsburgers niet de gelegenheid om terug in de wedstrijd te komen. Werd het toen na een krankzinnige slotfase van 0-3 nog 3-3, nu scoorde alleen de nummer 2 van de ranglijst nog. Mulders: ,,Als je elke wedstrijd drie goals tegen krijgt, is dat niet goed voor het zelfvertrouwen.’’