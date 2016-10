De Treffers vermorzelt De Treffers; Avanti aan kop

TAFELTENNIS - Avanti heeft uitstekende zaken gedaan door met liefst 9-1 te winnen van de tot zaterdag goed presterende koploper Disnierats.

Door de monsterzege heeft de Hazerswoudse equipe na vier speelronden de koppositie overgenomen. Het moet gek lopen wil het team van kopman Steffen Greup, met nog zes wedstrijden te gaan, niet bij de beste drie eindigen. Avanti heerste zaterdag op alle fronten. Alleen in de eerste pot verloor Frank Hollak van de tot dan ongeslagen Mark Bek. Tot meer tegengas lieten Greup, Hollak en Simon Goessens het niet komen.

In de eerste divisie groep B was ook Pecos flink op stoom. Thuis tegen het zwaar gehandicapte Hercules zegevierde de Oegstgeester ploeg met 9-1. Ook Pecos ziet zich na ronde vier met 25 punten aan kop, samen met Tempo Team, de aanstaande tegenstander. In de Voscuyl kwam de ploeg uit Terborg met slechts één basisspeler opdraven. Martin Brinkhoff, Jurgen Pastoors en Jelle Bosman waren om onduidelijke redenen afwezig. Competitieleider René van Dijk wilde niet meewerken aan een verzoek tot uitstel. ,,Wij hadden daar geen moeite mee'', zei Tony Nader. Na een overigens teleurstellende 3-1 nederlaag van de vorige week excellerende Youri Soons tegen Herm Aalders liet Pecos verder geen spaan heel van de Gelderse club. Invaller Sander Wurms pakte nog wel knap een game van René Waterreus.

In de eerste divisie vermorzelde het eerste vrouwenteam van De Treffers team 3 van dezelfde club, dat voor het eerst in het bestaan van de club op het een na hoogste niveau uitkomt, met 10-0. Avanti, koploper in 1B, boekte een 7-3 overwinning op Disnierats.